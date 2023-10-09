Экс-главу омского УФНС приговорили к шести годам колонии за получение взятки

У Владимира Репина также конфискуют имущество на 10 млн рублей

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Омский суд приговорил экс-руководителя УФНС России по Омской области Владимира Репина к шести годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

У Репина также конфискуют имущество на 10 млн рублей. Кроме того, он не сможет занимать должности на госслужбе пять лет.

В период работы экс-руководитель УФНС получил взятку в особо крупном размере от генерального директора ООО "Нефтегазстроймонтаж" Дмитрия Немиша за невключение компании в план выездных налоговых проверок на 2021 год. Он получил деньги через посредника - адвоката Дмитрия Григорьева. Уголовное дело по факту взятки было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. Репин, Немиш и Григорьев были арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Владимир Репин является государственным советником 2-го класса. С 1994 года работал в администрации Омской области, занимал руководящие должности на предприятиях "Омский центр технической инвентаризации и землеустройства" и "Радиозавод им. А. С. Попова". С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области. 7 июля 2022 года был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления МЧС.