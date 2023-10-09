9 октября, 05:49
Военная операция на Украине

ВСУ за 40 минут пять раз обстреляли Донецк

По городу выпустили 17 артиллерийских снарядов калибра 155 мм

ТАСС, 9 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 7:45 по 8:25 (местное время совпадает с московским) пять раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Обстрелам подверглись Кировский и Киевский районы Донецка. По городу выпустили 17 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

ВСУ также дважды обстреляли Ясиноватский район ДНР, выпустив по нему семь снарядов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация