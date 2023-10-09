ВСУ за 40 минут пять раз обстреляли Донецк

По городу выпустили 17 артиллерийских снарядов калибра 155 мм

ТАСС, 9 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 7:45 по 8:25 (местное время совпадает с московским) пять раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелам подверглись Кировский и Киевский районы Донецка. По городу выпустили 17 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

ВСУ также дважды обстреляли Ясиноватский район ДНР, выпустив по нему семь снарядов.