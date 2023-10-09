9 октября, 06:05

В Камбодже сообщили о втором за год смертельном случае в результате птичьего гриппа

В Минздраве страны отметили, что вирус "по-прежнему представляет угрозу для здоровья людей, особенно детей"

ХАНОЙ, 9 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило о смерти 50-летнего жителя граничащей с Вьетнамом восточной провинции Свайриенг в результате заражения вирусом птичьего гриппа.

По данным ведомства, это второй случай смерти от птичьего гриппа, зарегистрированный в королевстве в 2023 году. Тест подтвердил, что мужчина был инфицирован вирусом H5N1. Согласно информации местных властей, недавно в деревне, где жил заразившийся, была зарегистрирована массовая гибель домашней птицы. В настоящее время Минздрав пытается выявить источник инфекции и установить круг контактов жертвы, поскольку вирус H5N1 "по-прежнему представляет угрозу для здоровья людей, особенно детей", отметили в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения относит Камбоджу к числу стран с повышенным риском распространения вируса птичьего гриппа. В феврале 2023 года от вируса умерла одиннадцатилетняя девочка. 

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Камбоджа
© Информационное агентство ТАСС
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