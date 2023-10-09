9 октября, 06:10

В Югре пострадали два ребенка при столкновении двух легковушек

Детей перевозили с нарушением правил

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на участке трассы в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии травмированы два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

По информации пресс-службы, в районе 115-го км автодороги Ханты-Мансийск - Горноправдинск 35-летний водитель Mitsubishi, по предварительным данным, в ходе обгона не справился с управлением и столкнулся с Kia, движущимся в попутном направлении.

"В результате ДТП юные пассажиры Mitsubishi 10-летний мальчик и 5-летняя девочка получили травмы. Дети перевозились с нарушением правил", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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