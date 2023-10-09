В Ижевске три женщины умерли в результате отравления парами хлора в пансионате

Еще одной оказывается медицинская помощь

ТАСС, 9 октября. Три женщины умерли от отравления парами хлора в пансионате для пожилых в Ижевске, еще одной оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью постояльцев пансионата для пожилых людей по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата для пожилых людей в Ижевске растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате. Трое из них скончались, одной в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы, добавили в СК.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава республики, все четверо пострадавших были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы №6. В результате отравления у них развился отек легких, троих женщин спасти не удалось. Сейчас медики оказывают помощь 75-летней пациентке.