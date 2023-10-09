В Петербурге полиция приостановила работу трех баров за торговлю алкоголем без лицензии

Речь идет о заведениях одной сети, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Петербургские полицейские приостановили работу трех баров одной и той же сети, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах, за торговлю алкоголем без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без соответствующей государственной лицензии на его продажу. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий факты незаконной продажи спиртного нашли свое многократное подтверждение. Оперативниками изъято более 300 бутылок крепкого алкоголя различного вида и наименования, при этом содержимое некоторых бутылок вызвало сомнение в их качестве и безопасности употребления", - говорится в сообщении.

По решению полицейских деятельность всех трех баров приостановили, а из помещений изъяли контрольно-кассовую технику, товарные чеки, накладные и другие документы, подтверждающие факт продажи алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

"Точная сумма незаконно реализованной алкогольной продукции будет установлена в результате судебной товароведческой экспертизы, однако объема уже изъятого спиртного и сведений установленной в барах автоматизированной системы учета достаточно, чтобы сказать, что выручка от продажи превышает 1 млн рублей", - отметили в пресс-службе.