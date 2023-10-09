9 октября, 06:39

В Свердловской области ликвидировали все природные пожары

Борьбе с огнем способствовали дождливая погода и похолодание, рассказали в департаменте информационной политики региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали за прошедшие сутки все природные пожары в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков ликвидировали последнее возгорание в Тугулымском районе на площади 1,3 га. Специалисты отмечают, что борьбе с огнем способствовали дождливая погода и похолодание", - говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области ввели в лесах режим ЧС регионального характера. По данным Авиалесоохраны, неделю назад, 2 октября, самая сложная ситуация с лесными пожарами наблюдалась в Свердловской области. 

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