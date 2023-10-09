Один из пострадавших в ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве умер в больнице

Авария произошла утром 6 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Один из троих пострадавших в ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве умер в больнице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Один из пострадавших в ДТП, 33-летний мужчина, скончался в больнице. Действия обвиняемого подлежат квалификации по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Привлечение виновника аварии к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Юго-Западного административного округа.

ДТП произошло утром 6 октября. Водитель такси столкнулся с остановившимся из-за неисправности автомобилем, сбив двух пешеходов, находящихся рядом. Пострадали двое мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси. Они госпитализированы.