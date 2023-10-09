Прокуратура ДНР направила в суд дело о подготовке теракта в Мариуполе

Ирину Навальную обвиняют в покушении на совершении взрыва и в незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых устройств

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд дело о подготовке теракта у избирательного участка в Мариуполе в ходе проведения референдума о вхождении региона в состав России в сентябре 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней Ирины Навальной. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых устройств)", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 27 сентября 2022 года под руководством украинских спецслужб женщина привезла взрывное устройство массой более 1,5 кг к избирательному участку, который располагался в Приморской районной администрации Мариуполя. Привести взрывчатку в действие она планировала при помощи дистанционного пульта. Предотвратить теракт успели сотрудники правоохранительных органов ДНР.

По информации пресс-службы, расследованием дела занимались следователи УФСБ России по региону. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.