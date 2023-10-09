В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбудили дело о госизмене

По данным ФСБ, после начала специальной военной операции он добровольно покинул территорию России, вступил в Силы территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - отметили в ЦОС.

"Установлено, что Новиков И. С. после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника)", - сообщили в ФСБ. Ведется следствие.

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком телешоу "Что? Где? Когда?", где неоднократно выигрывал призы. Как адвокат участвовал в защите Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Кроме того, Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) Алексея Навального. С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве, после начала специальной военной операции заявил о вступлении в тероборону Киева. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В июне этого года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката, рассмотрев представление Минюста о прекращении статуса адвоката за систематическое размещение информации и высказывания, несовместимые со статусом адвоката Российской Федерации, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры.