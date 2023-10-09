Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления БПЛА

По словам представителя оперативных служб региона, в островной зоне уничтожили позицию ВСУ с семью военнослужащими

ГЕНИЧЕСК, 9 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили около населенного пункта Садовое под Херсоном пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Понятовка, потери ВСУ в живой силе - трое погибли и шестеро ранены; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, одна единица автомобильной техники выведена из строя в районе населенного пункта Антоновка, потери ВСУ - пять погибших и двое раненых. [Уничтожен] пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе - двое погибших", - сказал он.

В островной зоне была уничтожена позиция ВСУ с семью военнослужащими, еще трое ранены, на каховском направлении - пункт временной дислокации одного из подразделений с десятью военнослужащими, семеро ранены.

В воскресенье в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Казачьи Лагеря - 16 снарядов, Песчановка - 7 снарядов, Алёшки - 18 снарядов, Крынки - 12 снарядов, Кардашинка - 5 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.