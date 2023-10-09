Полиция Москвы начала проверку после драки, в которой пострадал актер Павел Баршак

У мужчины диагностировали перелом ребер и травму грудной клетки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Актер Павел Баршак пострадал в ходе драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на 8 октября на Нагорной улице, когда Павел Баршак был в гостях у подруги. В квартиру через балкон залез знакомый девушки. Между мужчинами начался словесный конфликт, который закончился дракой. Баршак в результате получил травмы и вынужден был обратиться за помощью медиков", - сказал собеседник агентства. По словам мужчины, у него диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки. "Второй участник потасовки с места скрылся, его ищут", - добавил он.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что накануне в полицию с письменным заявлением обратилась женщина, по словам которой ночью в ее квартиру проник молодой человек, который избил ее знакомого. Полицейские проводят комплекс мероприятий для задержания участника конфликта.

Павел Баршак - российский актер театра и кино. Популярность получил после фильма Алексея Учителя "Прогулка". Также снимался в фильмах "День выборов - 2", "Питер FM", "Елки 2".