9 октября, 07:13

В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и загорелся

Водитель в результате ДТП не пострадал

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Химках, где Mercedes врезался во входную дверь магазина и загорелся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 06:15 мск в поселке Новогорск-клаб городского округа Химки произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по неустановленным причинам совершил наезд на входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась", - сказали в пресс-службе. Водитель в результате ДТП не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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