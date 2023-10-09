В Югре мать подозревают в избиении двухмесячного ребенка

Его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения двухмесячным ребенком тяжких телесных повреждений в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, его госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы. В момент происшествия он был с 22-летней матерью, сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего), по факту получения двухмесячным ребенком тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

По данным следствия, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы. "В день и за несколько дней до госпитализации ребенок находился под присмотром 22-летней матери. Он воспитывается в полной семье, ранее не состоявшей на учете в органах системы профилактики", - сказано в сообщении.