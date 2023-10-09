В Архангельской области виновного в гибели четырех человек в ДТП осудили на 12 лет

Он будет отбывать наказание в колонии-поселения

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Плесецкий районный суд в Архангельской области приговорил к 12 годам колонии-поселения водителя грузовика, виновного в гибели четырех человек, в том числе двух детей, в ДТП в Плесецком районе 19 марта, сообщили ТАСС в суде.

"Амиргамзаеву Д. Ю. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и девять месяцев", - сказали в суде.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд установил, что 19 марта 2023 года на автомобильной дороге на территории Плесецкого района Амиргамзаев управлял грузовым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором семья - родители и двое детей - погибли на месте ДТП, один ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Амиргамзаев вину в совершенном преступлении признал.