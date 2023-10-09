В Псковской области упавшие из-за урагана деревья повредили 31 автомобиль

Кроме того, они обрушились на два пятиэтажных жилых дома в Пскове

ПСКОВ, 9 октября. /ТАСС/. Более 120 деревьев упали на территории Псковской области из-за сильного ветра, который прошел по территории региона на протяжении минувших выходных. Кроме того, деревья обрушились на два пятиэтажных жилых дома в Пскове, а также повредили более 30 автомобилей, сообщил журналистам начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Ласточкин.

"Всего зафиксировано падение 121 дерева на территории Псковской области, в том числе в городе Пскове 92 дерева. По адресам: Николая Васильева, 73, Вокзальная, 42 деревья упали на пятиэтажные жилые дома. К счастью, без повреждения жилых домов. [Поврежден] 31 автомобиль в результате падения деревьев", - сказал Ласточкин.

Он также добавил, что ближайшей ночью на территории Псковской области снова ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с.

"Максимальное количество [отключений электричества] было зафиксировано на 13 часов 8 [октября]. Это было порядка в 13 муниципальных образованиях. Количество отключенных абонентов составляло более 20 тыс. человек. Для оказания помощи было задействовано пять аварийных бригад от карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад", пять аварийных бригад от вологодского филиала. Всего было задействовано 444 человека, 145 единиц техники", - пояснил Ласточкин.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили ТАСС, что в Псковской области порядка 6,9 тыс. человек остались без электроснабжения из-за ураганного ветра. По данным пресс-службы регионального правительства, электроснабжение восстанавливают 86 бригад численностью 244 человека.