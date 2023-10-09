СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали после ДТП во Львовской области

Эка Ткешелашвили поставили диагноз перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, ныне занимающая должность главы Антикоррупционной инициативы Евросоюза, госпитализирована после ДТП во Львовской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ДТП, по данным издания, случилось 8 октября. "Ткешелашвили ехала на автомобиле Audi, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте, а экс-министр иностранных дел Грузии была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки", - цитирует "Страна" источник.

Авария произошла на трассе на трассе Львов - Чоп.