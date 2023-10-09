В Воронеже ветер повалил деревья на провода ЛЭП

По данным пресс-службы управления ГО и ЧС Воронежа, информация о пострадавших не поступала

ВОРОНЕЖ, 9 октября. /ТАСС/. Спасатели приняли от жителей Воронежа 41 заявку о деревьях, которые ветром с порывами до 23 м/с повалило на провода линий электропередачи, дороги, автомобили и наклонило во дворах, создав аварийные ситуации. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления ГО и ЧС города.

"В ЕДДС г. Воронежа поступило 41 сообщение об упавших или аварийных деревьях. В частности, 17 из них упали на автомобили, 9 - на провода, 2 - на проезжую часть, 2 - на пешеходную, другие деревья упали или наклонились в других местах: на дворовой территории, на гаражах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления ГО и ЧС Воронежа, информация о пострадавших не поступала, к утру понедельника отработано 27 заявок, к уборке аварийных деревьев привлекли силы и средства городского поисково-спасательного отряда, комбинаты благоустройства районов, лесхоза, аварийной службы электрических сетей. Пресс-служба компании "Воронежэнерго" сообщала, что 7 октября зафиксировали локальные отключения в Семилукском, Каширском, Лискинском, Павловском, Каменском и Россошанском районах региона, для ликвидации было привлечено девять аварийных бригад. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, с 7 октября по 8 октября в регионе прогнозировался ветер 15-20 м/с, местами до 23 м/с, в воскресенье скорость ветра снизилась до 18 м/с.