В Москве задержали подозреваемого в избиении актера Павла Баршака

У актера диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в избиении актера Павла Баршака в ходе драки в квартире его подруги на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, задержанный доставлен в отдел полиции.

"Полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали на улице Ремизова подозреваемого, 26-летнего местного жителя. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для принятия соответствующего процессуального решения", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 8 октября на Нагорной улице, когда Павел Баршак был в гостях у подруги, в квартиру через балкон залез знакомый девушки. Между мужчинами начался словесный конфликт, который закончился дракой. Баршак в результате получил травмы и вынужден был обратиться за помощью к медикам. У актера диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки.

Павел Баршак - российский актер театра и кино. Популярность получил после фильма Алексея Учителя "Прогулка". Также снимался в фильмах "День выборов - 2", "Питер FM", "Елки 2".