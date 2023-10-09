В Челябинской области контрактника осудили за самовольное оставление места службы

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области признал военнослужащего по контракту виновным в том, что он самовольно оставил место службы в период мобилизации почти на месяц. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Приговором Магнитогорского гарнизонного военного суда рядовой С. признан виновным по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части, совершенное в период мобилизации), ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Как было установлено судебным следствием, рядовой хотел "временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы", но не имел на это уважительных причин. 17 апреля 2023 года самовольно оставил место службы и уехал к месту своего жительства, 15 мая добровольно прибыл в воинскую часть.