В Москве пособника террористической организации приговорили к 17 годам

Огабека Гулимова признали виновным в вовлечении людей в террористическую деятельность

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пособник запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" приговорен Вторым Западным окружным военным судом к 17 годам заключения за вовлечение людей в террористическую деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Ведомство установило, что гражданин одной из среднеазиатских республик Огабек Гулимов, причастный к деятельности международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", являясь последователем террористической идеологии, в целях вовлечения граждан Московского региона в террористическую деятельность с использованием социальных сетей разместил агитационно-пропагандистские материалы, содержащие призывы к осуществлению терроризма, а также организовал сбор денег на нужды участников террористической организации.

"Злоумышленник намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне террористической организации, однако был задержан сотрудниками управления. По результатам следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности указанного лица. Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гулимов Огабек Урузбай угли признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 205.1 УК России (пособничество в содействии террористической деятельности) и частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет, из которых первые три года с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приговор вступил в законную силу.