Росприроднадзор выявил сброс неочищенных стоков в Калининградский залив

Предприятию выдали предписание об устранении нарушений

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Северо-западное межрегиональное управление (СЗМУ) Росприроднадзора выявило сброс предприятием "Светловский водоканал" неочищенных стоков в Калининградский залив Балтийского моря и реку Граевка в Калининградской области. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

"СЗМУ Росприроднадзора выявило 17 экологических нарушений в деятельности ОАО "Светловский водоканал". Предприятие сбрасывает стоки без очистки в Калининградский залив Балтийского моря, реку Граевка (два выпуска в пос. Люблино) и канал ПР-5 (пос. Волочаевское). В стоках, сбрасываемых в водные объекты, выявлены превышения по множеству показателей, среди которых тяжелые металлы, биогенные соединения, нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Производится расчет размера вреда, причиненного водным объектам. Информация направлена для принятия мер в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, а также в администрацию Светловского городского округа.