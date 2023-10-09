В Севастополе за организацию азартных игр осудили пять человек

Доход от противозаконной деятельности составил около 63 млн рублей

ТАСС, 9 октября. Нахимовский районный суд Севастополя признал виновными жителя Москвы и его четырех сообщниц по делу об организации азартных игр, доход от которых составил около 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

"В ноябре 2018 года житель Москвы организовал преступную группу с целью извлечения незаконного дохода от подпольной игровой деятельности на территории Севастополя. Для реализации задуманного плана он привлек четырех жительниц города, распределив роли среди участников. В помещениях по пр. Победы и на ул. Леваневского Нахимовского района действовали клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к сети "Интернет", где посетители за деньги играли в азартные игры. <...> Доход организованной преступной группы от противозаконной деятельности за указанный период составил около 63 млн рублей. <...> Приговором суда обвиняемые признаны виновными", - говорится в сообщении.

Жителя Москвы суд приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Его сообщницы получили от 1,5 до 3,5 года лишении свободы условно. Дело рассматривалось по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием интернета, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

Работу подпольных игровых залов пресекли в мае 2021 года, на автомобили, денежные средства и земельные участки обвиняемых наложен арест для компенсации ущерба.