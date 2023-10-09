В Новгородской области восстановили электроснабжение

Из-за непогоды были обесточены девять районов региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Электроснабжение полностью восстановили во всех девяти районах Новгородской области, где из-непогоды было зафиксировано массовое отключение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Электроснабжение в обесточенных на выходных населенных пунктах Новгородской области восстановлено", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра, дождя и мокрого снега около 3 тыс. жителей региона остались без электричества в населенных пунктах в Поддорском, Холмском, Батецком, Старорусском, Крестецком, Валдайском, Чудовском, Мошенском и Шимском районах.

По информации пресс-службы "Россети Северо-Запад", в Крестецком районе шквалистый ветер поломал деревья на высоте 4 м от земли. "Сломанное как спичка дерево упало из леса на просеку, повредив ЛЭП", цитируется в сообщении заместитель главного инженера "Валдайских электрических сетей" Денис Кульшин.

Для устранения последствий обрыва линий в регионе работало более 60 бригад энергетиков в режиме повышенной готовности.