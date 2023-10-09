В СЗФО и ЦФО 105 населенных пунктов остались без света

Сбои в электроснабжении произошли из-за ветра

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сбои в электроснабжении из-за сильного ветра произошли в 105 муниципальных образованиях Северо-Западного и Центрального федеральных округов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В результате прохождения циклонов с порывами ветра до 22 м/с по территориям 16 субъектов Северо-Западного и Центрального федеральных округов произошли нарушения энергоснабжения в 105 муниципальных образованиях, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей", - сказали в МЧС.

В настоящее время в девяти регионах полностью восстановлено энергоснабжение, в остальных работы продолжаются. Завершена уборка упавших деревьев.

На прошедшей неделе обильные осадки и ветер на Сахалине подтопили несколько жилых домов. "На сегодняшний день подтопленных территорий нет, энергоснабжение восстановлено", - отметили в МЧС.