В отношении экс-директора "Смоленскавтодора" возбудили уголовное дело

Его подозревают в превышении полномочий

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи в Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора, исполняющего обязанности руководителя, начальника отдела содержания и ремонта улично-дорожной сети "Смоленскавтодора", а также генерального директора коммерческой организации по статьям о превышении полномочий, мошенничестве, присвоении имущества, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По месту жительства и работы фигурантов прошли обыски.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора, исполняющего обязанности директора, начальника отдела содержания и ремонта улично-дорожной сети "Смоленскавтодора", а также генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 159 УК РФ (мошенничество), 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). По версии следствия, с июня по сентябрь текущего года подозреваемые совершили ряд должностных преступлений при приемке работ в рамках контракта по ремонту одной из улиц города Смоленска", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, бывший директор "Смоленскавтодора" согласовал сметные расчеты, акты о приемке работ, повторно учтенных и фактически невыполненных работ, что повлекло неправомерную выплату из федерального бюджета более 3,9 млн рублей. Также он с сентября 2022 года по июнь 2023 года начислял и получал премии без предусмотренного трудовым договором согласования, присвоив таким образом свыше 1,3 млн рублей из бюджета.

Начальник отдела содержания и ремонта улично-дорожной сети учреждения незаконно принял выполненные работы по ремонту улицы, согласовав сметные расчеты стоимости, а также подписал акты о приемке и стоимости работ, в которых зафиксировали завышенные объемы и фактически невыполненные работы. Еще один из фигурантов, исполняя обязанности директора "Смоленскавтодора", незаконно подписал акт о стоимости выполненных работ и затрат по вышеуказанному объекту, что повлекло неправомерную выплату более 2,8 млн рублей из федерального бюджета. Также, по версии следствия, генеральный директор коммерческой организации предоставил сотрудникам "Смоленскавтодора" измененные сметные расчеты стоимости фактически выполненных работ, а также актов, в которых были данные о заведомо завышенных объемах и фактически невыполненных работах.

"По ходатайству следствия судом в отношении бывшего директора "Смоленскавтодора" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.