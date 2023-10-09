В Саратовской области мужчине вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Его приговорили к 12 годам лишения свободы

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Саратовской области признал мужчину виновным в диверсии на железной дороге и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного суда.

"В Саратовском областном суде впервые оглашен приговор по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ст. 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а следующих семи лет - в колонии особого режима. Кроме того, с мужчины взыскали свыше 74,6 тыс. рублей в пользу ОАО "РЖД" в счет возмещения материального ущерба, а также взыскано 20 тыс. рублей, полученные в результате преступления, в доход государства.

По информации суда, не позднее 15 марта неудовлетворенный своим материальным положением мужчина вступил в переписку в мессенджере с неизвестным, который предложил за 10 тыс. рублей поджечь релейные шкафы. Злоумышленник получил инструкции и географические координаты участков, где расположено оборудование. 16 марта он вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа автоматической блокировки перегона "Зоринский - Трофимовский-2", облил их бензином и совершил поджог. Материальный ущерб, причиненный ОАО "РЖД", превысил 76 тыс. рублей.