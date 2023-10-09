9 октября, 11:46

В Москве из дома актрисы Арины Назаровой украли более 3 млн рублей

По словам девушки, к похищению может быть причастна домработница

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 3 млн рублей украли из дома в Москве у актрисы и дочери актера Дмитрия Назарова Арины, к происшествию может быть причастна домработница. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию 7 октября обратилась актриса театра им. Маяковского Арина Назарова. Она сообщила, что неизвестные украли из ее дома более 3 млн рублей. По словам заявительницы, к похищению может быть причастна домработница, связь с ней девушка установить не смогла", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Арина Назарова родилась в Москве. В 2021 году окончила актерский факультет Российского института театрального искусства - ГИТИС, мастерскую Миндаугаса Карбаускиса. Тогда же принята в труппу театра Маяковского. 

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