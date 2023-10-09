СК объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments

Как уточнили в правоохранительных органах, они обвиняются в отмывании денежных средств и особо крупной растрате

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского, известного кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и петербургского бизнесмена Олега Михалева. Как уточнили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах, они обвиняются в отмывании денежных средств и особо крупной растрате.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершенным преступлениям Олега Петровича Михалева, Вассилиадеса Христодулоса и Кирилла Сергеевича Люшинского. Им предъявлено обвинение, они объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей", - рассказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что следствие просит заочно избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу. Фабулу уголовного дела в правоохранительных органах и суде не уточнили.

Согласно открытым данным, Кирилл Люшинский является основателем Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, имеющей лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Европейского Союза. Вассилиадес Христодулос возглавляет юридическую компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC и подпал под американские санкции, якобы за "сознательную помощь" крупным российским бизнесменам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов путем организации сложных финансовых схем.

В новость внесена правка (15:42 мск) - передается с уточнением имени в первом и втором абзацах.