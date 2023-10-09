В Калининграде пресекли нелегальный вывоз двух икон начала XX века

Таможня изъяла груз на границе с Литвой

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Калининградская областная таможня пресекла нелегальный вывоз двух икон Святого Николая Чудотворца первой половины XX века из Калининградской области. Груз изъят на границе с Литвой, возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

"Две иконы без разрешительных документов обнаружили калининградские таможенники в багаже россиянки, выезжающей из области на поезде сообщением Калининград - Адлер. Незадекларированный товар был обнаружен сотрудниками ТП "ЖДПП Нестеров" [российско-литовский участок границы] в ходе проведения таможенного контроля поезда", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что каждая из икон Святого Николая Чудотворца создана в России в первой половине XX века, является культурной ценностью и может быть вывезена только при наличии разрешения Министерства культуры.

Пассажирка таких документов не предоставила, сославшись на незнание правил. Иконы изъяты, в отношении гражданки возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение установленных запретов и ограничений) КоАП РФ.