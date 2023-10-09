На Волго-Каспийском канале приостановили движение из-за севшего на мель сухогруза

Повреждения судна, розлива топлива и пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сухогруз "Генрих Гасанов", следовавший в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, движение на канале временно приостановлено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"9 октября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 150,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз "Генрих Гасанов", следовавший в порт Амирабад, Исламская Республика Иран. Движение судов по каналу временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порт приписки судна - Астрахань, экипаж 14 человек. Повреждения судна, розлива топлива и пострадавших нет. Организовано взаимодействие с МСКЦ, Морспасслужбой, администрацией порта Оля.