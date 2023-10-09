9 октября, 12:21

В Курской области восстановили энергоснабжение 12 тыс. человек

В регионе зафиксировали падение 127 деревьев из-за непогоды

КУРСК, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты в Курской области восстановили энергоснабжение в 141 населенном пункте с населением более 12 тыс. человек, нарушенное в результате непогоды в минувшие выходные, сообщил на оперативном совещании правительства региона замгубернатора области Алексей Дедов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде шквалистого ветра, настигшего регион в выходные дни, в течение этих двух суток фиксировались отключения электрической энергии в 141 населенном пункте, где проживают более 12 тыс. человек. В настоящее время энергоснабжение восстановлено", - сказал Дедов.

Из-за непогоды в регионе зафиксировали падение 127 деревьев, оперативные службы продолжают устранять последствия повреждений. 

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