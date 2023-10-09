В Карагандинской области Казахстана пять человек погибли в ДТП

Авария произошла в 50 км от поселка Осакаровка

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе Караганда - Астана. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Казахстана Курмангали Исмагулов.

"9 октября около 15:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) в Осакаровском районе на автодороге Караганда - Астана в 50 км от поселка Осакаровка водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь со стороны Караганды в направлении Астаны, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Камаз", - говорится в сообщении.

В результате ДТП рабочий, водитель Ford Ranger и трое пассажиров от полученных травм погибли на месте. По факту аварии возбуждено уголовное дело.