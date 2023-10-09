Суд отказался заключать митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия под стражу

Его обвиняют в разжигании религиозной ненависти

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Суд в Киеве принял решение отклонить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу обвиняемого в разжигании религиозной ненависти митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, он останется под домашним арестом. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

"Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий остался под домашним арестом. Суд отказался заключать владыку под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом формате.

6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения митрополиту Феодосию, который находится под домашним арестом по предыдущему делу против него. По данным украинской спецслужбы, митрополит записывал и выкладывал на YouTube-канале епархии видеоролики. Уточняется, что в связи с содержанием этих видео ему предъявлены обвинения по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. В доме священнослужителя провели обыск. СБУ заявляла, что будет настаивать на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В мае Служба безопасности Украины направила в суд материалы предыдущего дела против Феодосия. Его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России, санкции обеих статей предполагают до восьми лет лишения свободы. Суд отправил митрополита под домашний арест и уже трижды продлевал его. Сам митрополит заявляет, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения, в том числе в госизмене, вводятся санкции. Ранее СБУ сообщила, что с февраля 2022 года возбудила 68 уголовных дел против представителей канонической церкви, причем 14 из фигурантов являются архиереями. По инициативе спецслужбы 19 иерархов УПЦ были лишены гражданства Украины.