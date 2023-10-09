Гособвинение просит 17 лет колонии экс-главе межрегионального управления Росприроднадзора

Экс-руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина обвиняют в получении крупной взятки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Гособвинитель в Нижегородской области попросил назначить 17 лет колонии строгого режима и 250 млн рублей штрафа экс-руководителю межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегу Кручинину, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет со штрафом в размере 250 млн рублей. <…> Предложенное основное наказание Кручинину О. В. отбывать в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном органе.

Также прокуратура предложила запретить Кручинину занимать должности в государственных органах на 15 лет и лишить его классного чина - государственный советник РФ второго класса.

В ноябре 2021 года стало известно, что врио главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу. В конце августа 2023 года прокурор Нижегородской области направил в суд иск к Кручинину и его близким родственникам об обращении в доход государства имущества на 32,5 млн рублей.