9 октября, 13:19

Адвокат обвиняемого в коррупции мэра Печоры подал жалобу на его арест

Материал направили в Верховный суд Республики Коми

СЫКТЫВКАР, 9 октября. /ТАСС/. Адвокат мэра города Печоры Республики Коми Валерия Серова, обвиняемого в коррупции, подал жалобу на его арест, сообщили ТАСС в Сыктывкарском городском суде. 

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"Поступила апелляционная жалоба на арест мэра Печоры Валерия Серова. Материал направлен в Верховный суд Республики Коми", - сообщили ТАСС в суде.

Адвокат обвиняемого от комментариев отказался.

Серов обвиняется в получении взятки в размере 4 млн рублей от местного предпринимателя, чиновника задержали за день до ухода на службу по контракту с Минобороны РФ. 

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