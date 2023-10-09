9 октября, 13:39
Палестино-израильский конфликт

Кошерный ресторан в Лондоне подвергся нападению на фоне обострения конфликта в Израиле

© ТАСС/ Reuters

Полиция не рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Вандалы разбили стекла в кошерном ресторане на севере Лондона и украли деньги из кассы на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что по следам инцидента правоохранительные органы не проводили задержаний. При этом полиция Лондона не рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти. Мэр Лондона Садик Хан в свете инцидента заявил, что находится в тесном контакте с правоохранителями.

  

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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