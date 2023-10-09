Кошерный ресторан в Лондоне подвергся нападению на фоне обострения конфликта в Израиле

Полиция не рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Вандалы разбили стекла в кошерном ресторане на севере Лондона и украли деньги из кассы на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на полицию.

Отмечается, что по следам инцидента правоохранительные органы не проводили задержаний. При этом полиция Лондона не рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти. Мэр Лондона Садик Хан в свете инцидента заявил, что находится в тесном контакте с правоохранителями.