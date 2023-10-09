Жителя Тамбовской области задержали за перевозку 88 кг марихуаны

Наркосодержащее растение изъяли и направили на исследование

ТАСС, 9 октября. Полицейские Тамбовской области во время проверки машины на автодороге Р-22, проходящей в Мичуринском районе, изъяли 88 кг марихуаны. Растение было расфасовано по мешкам, водитель - житель Мичуринска - задержан, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

"Сотрудники мичуринской полиции изъяли 88 кг марихуаны. <…> Подозреваемого мужчину доставили в МОМВД России "Мичуринский" для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на автодороге Р-22 в Мичуринском районе полицейские проводили оперативные мероприятия. Для проверки они остановили Ford Focus, им управлял 39-летний житель Мичуринска. "При досмотре транспортного средства в салоне и багажнике полицейскими обнаружены мешки со свежесорванной марихуаной. Наркосодержащее растение изъяли и направили на исследование", - добавили в пресс-службе.