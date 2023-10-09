Троих жителей Дагестана осудили на 16, 18 и 19 лет за посягательство на жизнь полицейских

Подозреваемые вступили в сговор и нашли орудия преступления, создав условия для совершения посягательства на жизнь полицейских в Дербенте для воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Трое жителей Дагестана признаны виновными в создании преступного сообщества и приготовлении к посягательству на жизнь полицейских в городе Дербенте. Их приговорили к 16, 18 и 19 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (приготовление к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, и из мести за такую деятельность)",- говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подозреваемые, создав в 2018 году террористическое сообщество, вступили в сговор и нашли орудия преступления, создав условия для совершения посягательства на жизнь полицейских в Дербенте для воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

"Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19, 18 и 16 лет в зависимости от роли каждого, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.