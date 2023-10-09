9 октября, 14:36

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили арест до 8 января 2024 года

Все трое вину не признают

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 8 января 2024 года арест троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд рассмотрел ходатайство следствия и решил продлить срок содержания под стражей Антипова О. А., Былина А. Г., Тяжелых Д. В. до 8 января 2024 года", - рассказали в суде. Все они обвиняются по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц). Они содержатся под стражей уже более года.

Все трое вину не признают. В частности, гендиректор ООО "ТЭК 34" Олег Антипов заявил в суде, что не причастен к преступлению. В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, сказано что вина всех троих обвиняемых подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями, допросами свидетелей, экспертизами и иными доказательствами.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. 

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