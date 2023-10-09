СМИ: боевики ХАМАС похитили гражданина Польши

Подробности похищения Алекса Данцига, имеющего двойное польско-израильское гражданство, не сообщаются

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Гражданин Польши Алекс Данциг был похищен на юге Израиля боевиками ХАМАС. Об этом со ссылкой на представителей еврейской общины в городе Лодзь сообщило радио Radio ZET.

Подробности похищения Алекса Данцига, имеющего двойное польско-израильское гражданство, не сообщаются.

Как заявил на брифинге глава МИД Польши Збигнев Рау, польское внешнеполитическое ведомство пока не располагает официальной информацией по этому делу. "Это мужчина с двойным гражданством и поэтому мы находимся в контакте с МИД Израиля", - сказал министр.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 500 палестинцев, еще 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.