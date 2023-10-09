Во Франции задержали 10 человек за антисемитизм на фоне арабо-израильского конфликта

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в некоторых случаях без вмешательства полиции "последствия были бы драматичными"

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Франции задержано десять человек за проявление антисемитизма в последние дни на фоне боевых действий, развернувшихся в Израиле после вторжения из сектора Газа палестинских боевиков. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Нами зафиксировано около 20 случаев проявления антисемитизма с этой субботы на территории страны. К настоящему моменту были задержаны 10 человек", - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNEWS.

Глава МВД уточнил, что задержанные "наносили антисемитские надписи" или "угрожали местам отправления культа или людям, покидающим места отправления культа или магазины, посещаемые еврейской общиной". По его словам, в некоторых случаях без вмешательства полиции "последствия были бы драматичными". В отношении двух задержанных, у которых не было французского гражданства, министр распорядился начать процедуру выдворения из страны.

Кроме того интернет-платформа Pharos, предназначенная для сбора сведений о радикальном контенте, получила от пользователей интернета 700 жалоб на неправомерные высказывания в соцсетях. Судебные органы Франции начали 44 расследования в связи с данными эпизодами, уточнил Дарманен.

По словам министра, власти приняли усиленные меры безопасности близ еврейских культурных, религиозных, образовательных и общественных объектов на территории республики, включая школы и синагоги. В общей сложности речь идет о примерно 400 объектах. "Нападение на евреев во Франции - это нападение на республику", - сказал он. Министр пообещал, что власти без колебаний будут запрещать деятельность пропалестинских организаций в случае нарушения ими закона.