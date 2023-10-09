Экс-глава Шлиссельбурга забаррикадировался в здании администрации

Нынешний глава муниципалитета Максим Лашков сообщил, что по факту противоправных действий Артема Желудова направлено обращение в правоохранительные органы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший глава Шлиссельбургского городского поселения в Кировском районе Ленинградской области Артем Желудов проник с сообщниками в здание администрации и забаррикадировался там, сообщает пресс-служба администрации района во "ВКонтакте".

"Захват власти в Шлиссельбурге: освобожденный из "Крестов" Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание. Вход в помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская ни полицию, ни сотрудников", - говорится в сообщении.

Как объяснил ТАСС нынешний глава муниципалитета Максим Лашков, по факту противоправных действий Желудова направлено обращение в правоохранительные органы.

В пресс-службе следственного управления СК по Ленобласти сообщили ТАСС, что Желудов остается обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий в 2017 году - тогда фигурант возглавлял городской поселок Приладожское в том же Кировском районе. В СК уточнили, что суд изменил Желудову меру пресечения на запрет определенных действий на прошлой неделе.

"Ленинградский областной суд удовлетворил жалобу защиты и смягчил обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Его процессуальный статус по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) остался прежним, расследование продолжается", - рассказали в управлении.

Об аресте Желудова ТАСС сообщал в конце августа. По версии следствия, в 2017 году чиновник подписал, не имея на то права, разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного многоквартирного дома с существенными нарушениями, допущенными при строительстве. Поселок Приладожское Желудов возглавлял с 2016 по 2020 год, а затем перешел на аналогичную должность в Шлиссельбурге - по данным СМИ, исполнять свои обязанности на этом посту он перестал в начале августа.