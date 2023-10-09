В Москве заочно арестовали основателя инвестиционной компании Fintailor Investments

Кирилла Люшинского объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств и особо крупной растрате

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского, объявленного в международный розыск в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств и особо крупной растрате. Как уточнили ТАСС в суде, решение о заочном аресте может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Люшинского Кирилла Сергеевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки", - сказали в суде.

Кроме того, в рамках этого же дела заочно арестован также объявленный в розыск петербургский бизнесмен Олег Михалев. Аналогичное ходатайство следствия в отношении кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса будет рассмотрено 11 октября.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, оно было возбуждено 4 мая 2016 года по факту приготовления неустановленными лицами к незаконному приобретению ООО "Басфор" права собственности на находящийся в госсобственности земельный участок в Санкт-Петербурге. С этим уголовным делом в одно производство соединены другие уголовные дела. Срок предварительного следствия продлен до 5 ноября. Люшинский изначально был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.

Согласно открытым данным, Кирилл Люшинский является основателем Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, имеющей лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Европейского Союза. Вассилиадес Христодулос возглавляет юридическую компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC и подпал под американские санкции, якобы за "сознательную помощь" крупным российским бизнесменам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов путем организации сложных финансовых схем.