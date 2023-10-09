Автобус врезался в ТЦ в Испании

Три человека погибли

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один пострадал в результате аварии с участием автобуса в городе Кадис (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

"Трое погибших и один раненый в результате наезда автобуса на нескольких человек в Кадисе", - уточнили в ведомстве. По данным агентства EFE, транспортное средство, у которого отказали тормоза, врезалось в стену торгового центра.

Как передает газета EL PAÍS, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали. В крови водителя транспортного средства не было обнаружено алкоголя.