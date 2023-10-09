В Москве потушили пожар на кровле Зверевского центра современного искусства

Пострадавших нет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на кровле Зверевского центра современного искусства в Москве, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС РФ.

"В 18:04 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в главке.

Как уточнили в оперативных службах, пожарные проводят контрольные вскрытия кровли, чтобы удостовериться, что повторного возгорания не будет.

Ранее сообщалось, что на Новорязанской улице происходит возгорание под кровлей Зверевского центра современного искусства. Из-под крыши шел черный дым.