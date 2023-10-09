В Подмосковье двое детей пострадали в ДТП

Дети были доставлены в медучреждение

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на проспекте Кирова в Коломне, в результате пострадали двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в 10:15 на регулируемом перекрестке проспекта Кирова произошло столкновение автомобилей "Шевроле" и "Рено". В результате ДТП пострадали мальчик 2014 и девочка 2019 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что с телесными повреждениями дети были доставлены в медицинское учреждение. "Девочка после осмотра отпущена домой", - добавили в главке.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.