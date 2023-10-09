В Волгограде изъяли более 39 тыс. бутылок поддельного алкоголя

Стоимость изъятой продукции составила более 12 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Полицейские изъяли из незаконного оборота в Волгоградской области более 39 тыс. бутылок нелегальной водки и коньяка на общую сумму более 12 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 39 тыс. бутылок <...> с этикетками популярных производителей водки и коньяка, но без акцизов, а также емкости с этиловым спиртом общим объемом 3,5 тыс. л. Стоимость изъятой продукции составила более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по подозрению в совершении преступления полицией задержаны двое жителей Волгограда 1980 и 1991 года рождения. Нелегальный алкоголь был обнаружен и изъят во время осмотра автомобиля, на котором его перевозили, а также обыска склада членов организованной группы. Установлено, что мужчины закупали в другом регионе немаркированный крепкий алкоголь, который привозили в Волгоград и хранили в помещении, арендованном в Тракторозаводском районе, для дальнейшей продажи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается канал поставки опасного алкоголя на территорию волгоградского региона и другие участники ОПГ.