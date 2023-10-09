В Запорожской области 13 населенных пунктов остались без электричества из-за действий ВСУ

Ремонтные бригады ГУП "Таврия энерго" не могут проехать к месту аварии из-за угрозы обстрелов и активизации применения беспилотников со стороны ВСУ, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Подача электроэнергии прекращена в 13 населенных пунктах Токмакского района Запорожской области из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"С 10:00 мск жители 13 населенных пунктов Токмакского района остаются без электричества в результате обрыва линии электропередачи. Обрыв произошел из-за действий боевиков ВСУ", - сказал представитель оперативных служб.

Ремонтные бригады ГУП "Таврия энерго" не могут проехать к месту аварии из-за угрозы обстрелов и активизации применения беспилотников со стороны ВСУ. Как отметили в оперативных службах, ремонт будет выполнен при первой же возможности.