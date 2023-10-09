9 октября, 16:01,
обновлено 9 октября, 16:24
Палестино-израильский конфликт

Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС

Здание посольства РФ в Израиле. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание посольства РФ в Израиле
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.

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"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Она добавила, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести по-прежнему числятся четверо российских граждан. "Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", - заключила Рязанова. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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