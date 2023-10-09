Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС

Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Она добавила, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести по-прежнему числятся четверо российских граждан. "Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", - заключила Рязанова.